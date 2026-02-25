Lazio, il club non è in vendita! Il titolo slitta in Borsa. Le ultime

Lazio, la società biancoceleste ha reso noto per l’ennesima volta che il club non è in vendita! Le ripercussioni in Borsa: le ultime

La Lazio ha fermamente smentito le voci circolate in questi giorni riguardo una possibile cessione del club. In una nota ufficiale, il club biancoceleste ha ribadito che non è in corso alcuna trattativa né con soggetti italiani, né con soggetti esteri, in riferimento a presunte trattative per la vendita della società.

Calciomercato Lazio LIVE: le ultime su Pellegrini, Tavares e Diogo Leite

Lazio smentisce le voci di cessione: “Non è in vendita”

La Lazio ha voluto chiarire la situazione dopo il persistente diffondersi di indiscrezioni sul mercato. “La Società Sportiva Lazio non è in vendita. La Società non ha ricevuto alcuna offerta, manifestazione di interesse, proposta formale o informale né risultano in essere trattative, negoziazioni o interlocuzioni di qualsivoglia natura aventi ad oggetto operazioni di cessione“, ha dichiarato il club in una nota ufficiale.

La smentita è arrivata per la seconda volta in pochi giorni, dopo che alcune notizie avevano suscitato una forte attenzione mediatica, in particolare legate alla presentazione del progetto per il nuovo stadio Flaminio e al conseguente impatto sul titolo in Borsa.

Il titolo in Borsa vola grazie al progetto Flaminio

Come riportato da calcioefinanza.it, la presentazione del progetto per lo stadio ha fatto volare il titolo della Lazio in Borsa, con un guadagno del 39% a febbraio, raggiungendo i massimi da giugno 2020. Tuttavia, oggi il titolo ha registrato un calo del 3,75% a quota 1,41 euro per azione, probabilmente a causa di prese di profitto.

Lazio minaccia azioni legali per manipolazione del mercato

La Lazio ha anche voluto mettere in chiaro le possibili conseguenze delle notizie false. “La diffusione di informazioni false o fuorvianti concernenti una società quotata può assumere rilievo sotto il profilo normativo e regolamentare, potendo integrare fattispecie riconducibili alla manipolazione del mercato e all’aggiotaggio informativo“, ha sottolineato la società. Per questo motivo, il club si riserva il diritto di segnalare alle Autorità competenti ogni condotta che possa ledere i propri interessi, con ogni conseguenza prevista dalla legge.

Il club ha inoltre invitato “gli organi di informazione e tutti i soggetti operanti nell’ambito della comunicazione digitale ad attenersi rigorosamente ai principi di correttezza professionale, verifica delle fonti e responsabilità informativa“. La Lazio ha confermato che continuerà ad operare nel pieno rispetto delle regole di mercato e degli obblighi informativi previsti per le società quotate.