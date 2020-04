Il West Ham non si arrende e tenta un altro affondo per Joaquin Correa, secco no della Lazio, che lo ritiene incedibile

Dopo aver corteggiato Joaquin Correa nel 2018, prima del suo passaggio alla Lazio, il West Ham non si arrende. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il club londinese avrebbe affondato una nuova offensiva per avere il calciatore argentino: secco no di Tare e Lotito, che considerano il calciatore quasi incedibile, vista la cifra richiesta di 80 milioni di euro.