Lazio, no al prestito per Fares. La richiesta del club biancoceleste

Lazio, Fares è in uscita e su di lui ci sono Cagliari e Torino. Il club però non accetta prestiti e chiede 7 milioni

Momo Fares non ha convinto e potrebbe lasciare la Lazio dopo una sola stagione. Con Simone Inzaghi in panchina poche presenze per l’algerino, spesso e volentieri considerato una seconda scelta, con Lazzari e Marusic (e poi Lulic) impiegati da titolari.

Secondo Tuttomercatoweb, sull’esterno ci sarebbero Cagliari e Torino, ma i biancocelesti non vorrebbero cederlo in prestito e chiedono 7 milioni.