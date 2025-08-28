Lazio, niente addio per quel calciatore: ecco cosa sta succedendo, rifiutata l’offerta del Parma. Le ultime

Il futuro di Tijjani Noslin sarà ancora in maglia biancoceleste, almeno fino al prossimo gennaio. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio ha deciso di trattenere l’esterno olandese, respingendo un’offerta ufficiale arrivata nei giorni scorsi dal Parma. Il club emiliano aveva proposto un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto, ma la dirigenza capitolina ha scelto di non cedere.

La decisione è stata presa tenendo conto di due fattori fondamentali. Il primo è di natura economica: Noslin è stato acquistato meno di tre mesi fa dal Verona per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, un investimento importante che la società non intende svalutare. Lasciarlo partire in prestito, senza garanzie immediate di riscatto o valorizzazione, sarebbe andato contro la logica di mercato impostata da Lotito e dal direttore sportivo Fabiani.

Noslin resta alla Lazio: un’alternativa fondamentale per Sarri

Il secondo motivo è legato invece a scelte di natura tecnica. Con l’approssimarsi della Coppa d’Africa, che si svolgerà tra dicembre e gennaio, la Lazio rischia di perdere per diverse settimane Boulaye Dia, il quale dovrebbe essere convocato dal Senegal. In quel periodo, Maurizio Sarri si troverebbe con il solo Castellanos come punta centrale di ruolo.

Ecco perché la permanenza di Noslin diventa strategica. Sebbene nasca come esterno offensivo, l’olandese ha già dimostrato di poter adattarsi anche al ruolo di centravanti, offrendo così una soluzione tattica in più all’allenatore toscano. Sarri ha espresso chiaramente il suo desiderio di mantenere Noslin in rosa, considerando il suo dinamismo e la capacità di inserirsi con intelligenza negli spazi come elementi utili al sistema di gioco della Lazio.

Il futuro di Noslin si scrive a Formello

Per ora, quindi, Noslin resterà a Formello, continuando il suo percorso di crescita in una squadra ambiziosa e con molte aspettative. La Lazio, dal canto suo, scommette su di lui per il presente e non esclude che, con le giuste opportunità, possa ritagliarsi uno spazio importante anche nel medio termine.

La finestra di gennaio resta un’opzione, ma soltanto se dovessero cambiare gli equilibri nella rosa o arrivare proposte più allettanti. Fino ad allora, Noslin è e resta parte del progetto Lazio.