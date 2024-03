Lazio, niente gerarchie con Tudor: si riparte tutti alla pari. Ecco cosa cambierà in casa biancoceleste

Secondo quanto riporta Il Messaggero, Igor Tudor è pronto per iniziare la sua nuova avventura sulla panchina della Lazio. Con il tecnico croato cambieranno alcune cose, a cominciare dal modulo.

Il tecnico è abituato a giocare con il 3-4-2-1, ma è possibile che almeno inizialmente non venga abbandonata la difesa a quattro con il passaggio al 4-2-3-1. Secondo il quotidiano sportivo, le gerarchie saranno azzerate, si ripartirà tutti alla pari. Buone notizie per Lazzari e Pellegrini che avranno meno responsabilità difensive. Luis Alberto agirà più avanzato e anche Kamada potrebbe avere spazio sia da trequartista che da esterno. In attacco Castellanos e Immobile partiranno alla pari, starà all’allenatore scegliere su chi puntare di gara in gara.