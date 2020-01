Alessandro Nesta, indimenticato capitano della Lazio, è stato ieri ospite durante la gara dell’Olimpico contro il Napoli

Alessandro Nesta, capitano di mille imprese, è stato uno degli ospiti d’eccezione di Lazio-Napoli. Raggiunto da Il Messaggero, al termine della partita, ha detto la sua sia nella lotta al primo posto che sulla maglia:

«La divisa è molto simile a quella del nostro scudetto, dovrei vederla da vicino. Se la Lazio ce la può fare per lo Scudetto? La nostra era una squadra veramente forte. Bisogna vedere cosa succederà più avanti, non solo per la Lazio, ma anche per Juventus e Inter».