Lazio, nessun pericolo per Acerbi: il difensore ci sarà per il derby

Nessun allarme per Acerbi. Il difensore ci sarà nella gara di venerdì tra Lazio e Roma, nessun problema all’adduttore

Inzaghi può tornare a respirare: Acerbi, venerdì sera, ci sarà. La Lazio si avvicina a grandi passi al derby e il mister valuta le condizioni degli indisponibili. Il difensore aveva preoccupato (e non poco) durante la gara contro il Parma, quando si è visto toccare l’adduttore.

Il Leone è poi rimasto in campo concludendo la gara, ma – come riporta il Corriere dello Sport – non è in dubbio per la stracittadina e guiderà la retroguardia biancoceleste come di consueto.