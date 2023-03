Lazio nelle scuole, Mezzaroma: «Felice di essere qui». Ecco le parole della dottoressa intervenuta sui canali della società

Intervenuta ai microfoni di Lazio Style Channel la dottoressa Cristina Mezzaroma ha parlato dell’iniziativa ‘la Lazio nelle scuole’. Le sue parole:

PAROLE– «Mi ha fatto estremamente piacere vedere ragazzi che, oltre a quella per la Lazio, portano avanti liberamente le loro passioni. In molti hanno avuto il “coraggio” di vestire una maglia diversa da quella della Lazio che ha organizzato dimostrando anche orgoglio di appartenenza verso la propria squadra del cuore. Vedere due alunni con fedi calcistiche diverse abbracciarsi e rispettarsi è bello, in questo senso i ragazzi spesso ci offrono grandi lezioni. La presenza di una ragazza della squadra femminile a questa iniziativa è un segnale importantissimo. Il pubblico che partecipa alle gare della Lazio Women è in continua crescita e certamente il calcio femminile può portare valori differenti e costruttivi all’universo di questo sport »