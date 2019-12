Lazio, Negro: «Zoff grande maestro di vita. Inzaghi merita di vincere qualcosa di importante» – ESCLUSIVA

ESCLUSIVA LN24 – In occasione della presentazione del libro «Dino e la sua Lazio» Paolo Negro è intervenuto ai nostri microfoni

In occasione dell’evento di Lazialità per presentare il libro di Emiliano Foglia «Dino e la sua Lazio, la carriera in biancoceleste del Mito» tanti gli ospiti laziali tra ex calciatori e giornalisti.Tra questi anche Paolo Negro che è intervenuto ai nostri microfoni:

Come hai vissuto questa serata dedicata a Dino Zoff. Quali sono state le tue emozioni? E gli insegnamenti che ti porti dietro tuttora?

«La serata è stata un’emozione continua, lo stesso Dino Zoff è un’emozione. È stato bellissimo rivivere alcuni momenti del passato vissuto insieme a lui e dei tempi addietro. Starei ore ad ascoltare Dino. Credo che leggerò questo libro in una notte e posso dire che è stata una serata piacevolissima. Lui nei momenti di difficoltà sapeva sempre aiutarti anche con una parola e sapeva farti uscire da quel tunnel in cui purtroppo inciampi nei momenti più bui. Lui con la sua calma riusciva a farti tirare fuori quello che da solo non riuscivi a esprimere.»

Stasera erano presenti molti rappresentanti della Lazio di oggi. Come sarà la stagione biancoceleste secondo te? Cosa farà la squadra di Inzaghi sabato con la Juventus?

«La Lazio sta facendo molto bene indubbiamente, sta venendo da una serie di vittorie e non ha nulla da perdere sabato che dovrà affrontare la Juventus, la squadra più forte d’Italia. Se la deve giocare a viso aperto senza paure, errori puoi fare una grande partita e il divertimento è assicurato.»

Compagni sul campo per sei anni e amici nella vita di tutti i giorni. Cosa ne pensi di mister Inzaghi?

«Simone prima di tutto è un amico e gli ho sempre voluto un bene dell’anima anche quando giocavamo assieme. Gli auguro una grande carriera e che possa vincere qualcosa di importante.»

