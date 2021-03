Lazio, la Nazionale festeggia l’ex Casiraghi nel giorno del compleanno

Con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, la Nazionale ha fatto gli auguri all’ex attaccante della Lazio Pierluigi Caisraghi

Giorno di festa per un ex giocatore della Lazio, che oggi compie 52 anni. Stiamo parlando dell’ex attaccante Pierluigi Casiraghi, che in biancoceleste ha giocato dal 1993 al 1998, collezionando 188 presenze e 56 reti.

Con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale, la Nazionale Italiana ha voluto celebrare l’ex giocatore, che in azzurro è stato anche vice-campione del Mondo nel ’94, sotto la guida di Arrigo Sacchi.