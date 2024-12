Lazio, Marusic passa il Natale in compagnia di un grande ex biancoceleste emozionando i tifosi sui social – FOTO

Lazio, il calciatore biancoceleste festeggia la santa festività in compagnia di un grande e indimenticato ex biancoceleste: ecco di chi si tratta

Archiviata la vittoria con il Lecce, sabato all’Olimpico arriva per la Lazio un avversario insidioso e tosto ossia la super capolista Atalanta e Baroni vuole tutti sul pezzo. Proprio per questo il tecnico approfittando della festa di Natale, ha concesso ai suoi calciatori un giorno di riposo e Marusic ne approfitta per passarlo insieme ad un grande ex biancoceleste ossia Milinkovic Savic e le rispettive famiglie. A riportare il momento è la compagna del sergente con una bella foto social