Lazio, Varriale dalla parte dei biancocelesti e del Napoli: «Fatti più forti delle polemiche» FOTO

Lazio, Enrico Varriale si schiera dalla parte delle due società aspramente criticate in questi giorni

La valanga di critiche è arrivata ancora prima che effettivamente Lazio e Napoli scendessero in campo per riprendere gli allenamenti. I comunicati delle due società, che poi hanno rinviato il tutto a data da destinarsi, hanno poi spento il fuoco che si era alzato su Lotito e De Laurentiis giudicati da molti irresponsabile per la decisione di tornare in campo.

Dalla parte delle due società si è schierato anche Enrico Varriale che ha espresso la sua opinione tramite un tweet.