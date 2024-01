Lazio Napoli, Olimpico limitato per il big match! Il dato sui biglietti

Lazio Napoli, sarà un Olimpico limitato riguardo il pubblico presente sugli spalti domenica sera: il dato sui biglietti

Il Corriere dello Sport riporta un aggiornamento sui presenti che assisteranno domenica al match tra Lazio e Napoli. La chiusura della curva e di altri settori ha fatto scendere il numero degli abbonati da 30.333 a 11.333.

Staccati ieri altri 10mila biglietti, mentre le proiezioni danno una speranza di avvicinare i 40mila spettatori totali. Numeri ovviamente limitati, per un Olimpico che non sarà pieno come in altre occasioni.