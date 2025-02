Lazio Napoli, Spinazzola ci sarà alla sfida dell’Olimpico di sabato? Le ultime sulle sue condizioni

Lazio Napoli, ad una settimana esatta dalla sfida dell’Olimpico ecco le ultime novità riguardo il calciatore partenopeo: la situazione

Archiviata la roboante vittoria di questo pomeriggio con il Monza, che rilancia ulteriormente la Lazio in ottica Champions, per i biancocelesti sabato arriva un big match insidiosissimo contro la capolista della serie A ossia il Napoli di Conte. Il tecnico però arriva a questo match con un grattacapo non indifferente, visto che deve fare i conti con le condizioni fisiche di Spinazzola. L’ex Roma infatti non prenderà parte alla sfida con l’Udinese, e il Napoli lo spiega con questo comunicato

COMUNICATO – «Leonardo Spinazzola non prenderà parte al match di questa sera contro l’Udinese. Nel corso dell’allenamento di ieri Spinazzola ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione del medio gluteo destro»