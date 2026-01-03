Lazio, domani in campo contro il Napoli: le ultimissime sulle possibili scelte di Maurizio Sarri

Lazio, tutto pronto per la sfida contro il Napoli. Sarri dovrebbe recuperare Rovella almeno per la panchina. Le possibili scelte

La Lazio si avvicina al prossimo impegno di campionato con poche incertezze e molte conferme. Le scelte di formazione sono quasi tutte definite, con un solo vero ballottaggio che tiene banco nelle ultime ore di avvicinamento alla gara. Il dubbio riguarda il reparto offensivo, dove Isaksen e Cancellieri si giocano una maglia da titolare. Il danese è in crescita e spera nel sorpasso, con l’obiettivo di rivivere una prestazione di alto livello contro il Napoli come quelle offerte nella scorsa stagione. La decisione sarà presa solo a ridosso del match: per la prima volta in questa annata, infatti, i due esterni si trovano contemporaneamente in buone condizioni fisiche, dopo essersi alternati a lungo tra campo e infermeria.

Sulla fascia opposta non ci sono dubbi: Zaccagni guiderà l’attacco della Lazio, mentre al centro del tridente la probabile cessione di Castellanos spalanca la strada alla conferma di Noslin, già favorito anche senza movimenti di mercato. In panchina spazio alla linea verde, con la convocazione del baby Serra, attaccante classe 2006 della Primavera, che rappresenta una scommessa interessante per il futuro biancoceleste.

A centrocampo la Lazio ritrova due pedine fondamentali dopo le squalifiche rimediate a Udine. Guendouzi e Basic, salvo sorprese dell’ultima ora, torneranno titolari ai lati di Cataldi, ristabilendo l’equilibrio visto nelle migliori uscite stagionali. Vecino e Belahyane sono destinati alla panchina, così come Rovella: l’ex Juventus è rientrato parzialmente in gruppo e ha strappato una convocazione più simbolica che effettiva. Non è ancora pronto per scendere in campo e servirà tempo per completare il percorso di riatletizzazione.

In difesa, infine, nessuna novità rispetto alle ultime due gare. La Lazio conferma il blocco arretrato con Marusic e Pellegrini sulle corsie laterali, mentre al centro agirà la coppia ormai collaudata formata da Gila e Romagnoli. Patric resta indisponibile a causa di una lesione muscolare, costringendo lo staff a rinviare il suo rientro. Un assetto solido e collaudato, con cui la Lazio punta a dare continuità ai risultati.