Lazio Napoli, le probabili formazioni per la sfida dell’Olimpico: ecco le possibili scelte di Sarri

Lazio Napoli, le probabili formazioni in vista della sfida dell’Olimpico: tutte le possibili scelte di Sarri per il primo match del 2026

La Lazio inaugura il nuovo anno tornando all’Olimpico dopo la delusione di Udine. La squadra di Sarri, ancora scottata dalle polemiche seguite al pareggio contro l’Udinese, si prepara a ospitare il Napoli di Antonio Conte per la prima sfida del 2026. Il tecnico biancoceleste può sorridere per due rientri importanti: Guendouzi e Basic, entrambi reduci da squalifica, tornano a disposizione e si candidano per una maglia da titolare.

Restano invece indisponibili Dele-Bashiru e Dia, impegnati in Coppa d’Africa, oltre a Rovella, che prosegue il percorso di recupero dopo l’operazione per la pubalgia. In difesa non sono previsti cambi: Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini vanno verso la conferma davanti a Provedel. A centrocampo, accanto ai rientranti Guendouzi e Basic, sarà ancora Cataldi a dirigere il gioco in cabina di regia.

In attacco, Sarri potrebbe riproporre Noslin al centro del tridente, con Cancellieri e Zaccagni a presidiare le corsie esterne. Restano più indietro nelle gerarchie Castellanos, al centro di insistenti voci di mercato, e Isaksen, reduce dall’errore pesante che ha spianato la strada all’1-0 dell’Udinese al Bluenergy Stadium.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All.: Sarri.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. All.: Conte.

