Lazio Napoli, i biancocelesti continuano a preparare il big match: le possibili scelte di Sarri contro gli azzurri

Lazio Napoli, esordio sicuramente non semplice per gli uomini di Sarri. Le possibili scelte del tecnico per la sfida contro i partenopei

La sfida Lazio Napoli segna la prima gara del nuovo anno all’Olimpico e rappresenta un banco di prova importante per entrambe le squadre. Archiviata la trasferta di Udine, chiusa con un pareggio carico di tensioni e polemiche arbitrali, la Lazio riparte davanti al proprio pubblico per inaugurare il 2026 affrontando il Napoli di Antonio Conte, una delle squadre più ambiziose del campionato.

Maurizio Sarri può sorridere almeno in parte sul fronte delle disponibilità. Rispetto all’ultima uscita di campionato, tornano infatti a disposizione Guendouzi e Basic, che hanno scontato le rispettive squalifiche e sono pronti a riprendere il loro posto in mezzo al campo. Un recupero importante in vista di Lazio Napoli, considerando l’intensità e il ritmo che la squadra di Conte è solita imporre soprattutto nella zona centrale del campo.

Restano però alcune assenze pesanti. Dele-Bashiru e Dia sono ancora impegnati in Coppa d’Africa e non saranno disponibili, mentre Rovella è sulla strada del recupero dopo l’intervento chirurgico per la pubalgia. Il centrocampista ex Juventus continua il lavoro differenziato, ma il suo rientro non è imminente e Sarri non vuole correre rischi.

In difesa, non sono previsti cambi rispetto alle ultime uscite. Davanti a Provedel, dovrebbero essere confermati Marusic sulla corsia destra, Gila e Romagnoli al centro e Pellegrini a sinistra. Un reparto che Sarri considera ormai rodato e affidabile, chiamato a contenere la qualità offensiva del Napoli, che arriva all’Olimpico con l’obiettivo di fare risultato pieno.

A centrocampo, come detto, torneranno Guendouzi e Basic, mentre Cataldi agirà ancora da regista. Il capitano rappresenta un punto fermo nello scacchiere biancoceleste e avrà il compito di dare equilibrio e ordine nella delicata sfida Lazio Napoli, soprattutto in fase di costruzione dal basso.

In attacco, invece, le scelte sono quasi obbligate. Con Castellanos ormai destinato al West Ham, sarà ancora Noslin a guidare il tridente offensivo. L’ex Verona verrà affiancato sulla destra da uno tra Cancellieri e Isaksen, mentre a sinistra agirà Zaccagni, pronto a mettere in difficoltà la retroguardia partenopea con i suoi strappi e le sue accelerazioni.

La partita Lazio Napoli si preannuncia intensa e combattuta: per i biancocelesti rappresenta l’occasione di ripartire nel migliore dei modi nel nuovo anno, mentre per il Napoli di Conte è una tappa fondamentale nella corsa ai vertici della classifica.