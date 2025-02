Lazio Napoli, i precedenti dei biancocelesti contro i partenopei: ecco cosa dicono i numeri

Lazio Napoli, le ultime in vista della super gara di questa sera all’Olimpico. I numeri

Come riporta il Corriere dello Sport fa un resoconto dei precedenti nella sfida tra Lazio e Napoli. Iniziando dalla squadra di Baroni, si può dire appunto che la Lazio affronterà in due incontri consecutivi la prima e l’ultima squadra in classifica a inizio giornata di Serie A per la prima volta da gennaio 2022.

Per quanto riguarda invece i partenopei, il Napoli ha pareggiato le due partite più recenti. Entrando più nello specifico nella sfida, il Napoli non ha vinto nessuna delle ultime quattro sfide contro la Lazio.