Lazio Napoli, Mazzocchi carica gli azzurri sui social in vista della sfida dell’Olimpico di sabato – FOTO

Lazio Napoli, l’ex Salernitana carica l’ambiente e la capolista in vista del delicato impegno di sabato e replicando duramente alle critiche

Archiviata la roboante vittoria di ieri con il Monza, per la Lazio sabato arriva un altro incrocio in casa contro il Napoli eliminato prima di Natale in Coppa Italia. Il match sarà fondamentale sia per la lotta Champions che per lo scudetto, e lo sa bene Mazzocchi il quale pubblica un post per caricare la squadra e rispondendo a muso duro alle critiche che gli sono state rivolte, dopo il match della capolista contro l’Udinese