Lazio-Napoli, i precedenti della sfida dell’Olimpico: il dato

Lazio-Napoli, alla vigilia della supersfida contro gli azzurri ripercorriamo tutti i match con i partenopei: il dato attuale

Finalmente ci siamo l’attesa sta per finire, sabato torna in campo la Lazio nella sfida insidiosa contro il Napoli lanciatissimo di Conte verso la vetta della classifica. Il match dell’Olimpico è fondamentale per le due compagini e in particolare per i biancocelesti per la corsa Champions, e sarà il 169° incrocio tra le due formazioni, e il bilancio attuale è il seguente: 63 vittorie Napoli, 52 pareggi e 53 vittorie Lazio