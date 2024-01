Lazio-Napoli, occhio ai cartellini: ecco i biancocelesti a rischio con l’Atalanta. I dettagli

La Lazio è pronta a scendere in campo in vista della 22esima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Sarri sarà chiamata a un impegno importante nella gara contro il Napoli di Mazzarri in programma domenica 28 gennaio alle 18.00 allo stadio Olimpico.

I biancocelesti dovranno fare a meno di Immobile e Zaccagni, entrambi squalificati dopo il giallo ricevuto in Supercoppa, ma dovranno prestare particolare attenzione anche ai cartellini per non rischiare di perdere pedine importanti in vista del match contro l’Atalanta. Cataldi, Pellegrini, Rovella e Vecino sono infatti diffidati e in caso di ammonizione salterebbero la sfida con la Dea domenica 4 febbraio alle 18.00.