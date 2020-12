Lazio Napoli, obiettivo ribaltare il trend: 7 ko negli ultimi 8 precedenti

La Lazio aspetta il Napoli per migliorare il rendimento casalingo e soprattutto cominciare a recuperare terreno in classifica, dove i capitolini sono in grave ritardo sulle prime della classe e sulla zona Europa. Simone Inzaghi tuttavia dovrà affrontare una rivale che negli ultimi anni ha messo la Lazio in enorme difficoltà. Nelle ultime otto circostanze infatti, il Napoli si è imposto sempre o quasi. Sono ben 7 le sconfitte rimediate dai biancocelesti contro la compagine partenopea, quattro delle quali con almeno due gol di scarto. L’unica sfida portata a casa da Immobile e compagni risale proprio all’inizio dello scorso anno, nella sfida dell’Olimpico (pieno di tifosi). Un trend negativo che dalle parti di Formello intendono invertire possibilmente già da domenica.