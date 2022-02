Lazio Napoli, notte da incubo per Patric: «Si muove male sui due gol»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Prestazione da dimenticare quella di Patric in Lazio-Napoli

Notte da incubo per Patric in Lazio-Napoli. Il difensore biancoceleste è risultato tra i peggiori in campo nel match dell’Olimpico, con i quotidiani sportivi che non hanno perdonato la sua prestazione. Per La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo è da 4,5 in pagella.

LA PAGELLA – «Partita quasi perfetta fino al gol dell’1-0. Del quale è il principale responsabile. Si muove male anche sul gol annullato a Insigne».