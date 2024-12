Lazio Napoli, Noslin guida l’attacco: i numeri da centravanti

Lazio Napoli con tanti cambi per mister Baroni: con ogni probabilità sarà Noslin a prendere il posto di Castellanos

Nella gara di questa sera, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, la Lazio ospiterà un Napoli totalmente inedito. Se Antonio Conte approfitterà del match per far giocare chi si è visto meno, Baroni invece sarà costretto a far riposare chi in questi mesi ha già fatto gli straordinari.

Al centro dell’attacco dovrebbe partire dal primo minuto Tijjani Noslin. Ruolo che ha fatto anche nel primo tempo della gara con il Ludogorets e che ha ricoperto in alcune uscite con l’Hellas Verona nella scorsa Serie A. In maglia gialloblù, in 10 gare giocate da punta centrale, ha realizzato 3 gol e fornito 1 assist.