Lazio Napoli, Mertens continua le cure in Belgio: salterà l’Olimpico

Lazio Napoli, l’azzurro Dries Mertens si cura in Belgio e non riesce a tornare in tempo per la sfida dell’Olimpico secondo Gazzetta.it

Ancora problemi in casa Napoli: la squadra di Gattuso dovrà fare a meno anche di Dries Mertens per la sfida di sabato contro la Lazio. Il giocatore doveva tornare ieri 8 gennaio dal Belgio ma l’edema muscolare che sta provando a superare lo terrà ancora bloccato fuori dall’Italia fino al prossimo 15 gennaio. Sembra sempre più lontana la possibilità del rinnovo di contratto visto che il numero 14 è in scadenza col club di De Laurentiis.