Napoli, Maksimovic in uscita. Sulle tracce del difensore anche Everton e Lazio

Il Mattino fa il punto sulla rivoluzione difensiva del Napoli, che ad oggi terrà sicuramente Manolas e il nuovo acquisto Rrahmani.

La difesa del Napoli subirà drastici cambiamenti. Con Kalidou Koulibaly sempre al centro di rumors di mercato, col Manchester City in pressing forsennato per portare alla corte di Guardiola il difensore centrale senegalese, anche un altro perno della retroguardia è in uscita e dovrebbe salutare Napoli. Nikola Maksimovic, ex Torino, infatti non dovrebbe rinnovare coi partenopei e ha diverse pretendenti. Oltre a Fiorentina e Milan, il giocatore ha attirato le attenzioni dell’Everton di Carlo Ancelotti che lo conosce bene per averlo allenato in Campania. Secondo il Mattino sul classe 1991 serbo ci sarebbe anche la Lazio, alla ricerca di due difensori per la prossima stagione.