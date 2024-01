Lazio-Napoli, l’amara analisi di Cucchi: le parole del giornalista sulla partita

Lazio-Napoli, il cronista al termine della partita si espone con la sua consueta analisi sul match: ecco le sue parole

Al termine della partita pareggiata dalla Lazio con il Napoli, Cucchi è intervenuto su Twitter con il suo consueto post del dopo partita, con parole abbastanza forti

PAROLE – Il Napoli ha chiuso e cercato di non far giocare la Lazio. Con molte assenze di più non poteva fare. La Lazio non ha trovato spunti e ritmi. Spesso troppo prevedibile. Un solo tiro in porta in 90 minuti contro lo zero del Napoli. Gara tutt’altro che spettacolare