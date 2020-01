Lazio Napoli, venduti pochi biglietti per la sfida di sabato all’Olimpico da sommare agli abbonati secondo il Corriere dello Sport

Manca un giorno alla sfida tra Lazio e Napoli, in scena domani alle ore 18 allo stadio Olimpico. Un altro emozionante match da vivere fra le mura amiche per continuare a sognare e infrangere dei record ma il pubblico non sarà quello delle grandi occasioni. Secondo il Corriere dello Sport infatti al momento sono stati venduti solamente 10mila biglietti da aggiungere ai 20mila abbonati: una risposta che delude le aspettative visti i numeri della squadra di Inzaghi e la ricorrenza dei 120 anni del club laziale. Manca ancora un giorno però e si può ancora acquistare il proprio biglietto per andare a sostenere i ragazzi.