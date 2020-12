Lazio Napoli, Inzaghi spera in due clamorosi recuperi-lampo della vigilia

Lazio Napoli, Inzaghi spera in due clamorosi recuperi-lampo

Simone Inzaghi prepara due partite che diranno moltissimo della stagione della Lazio. Il quarto posto in graduatoria, complice il ritardo accumulato con 4 sconfitte e qualche pareggio di troppo (non ultimo quello di Benevento), dista già sei punti, e aumentare il gap sulla zona Champions fino alla doppia cifra finendo l’anno solare a metà classifica potrebbe compromettere l’annata. Il tecnico piacentino ne è consapevole e chiederà uno sforzo all’intera rosa, pur consapevole delle difficoltà fisiche e delle energie mentali spese nell’ultimo tour de force. Se Fares è ampiamente fuori causa e Leiva fino a ieri sembrava aver salutato il 2020, lo staff valuterà attentamente le condizioni del numero 6, per cui verrà effettuato un provino durante l’allenamento di rifinitura. Confida nel recupero in extremis anche Francesco Acerbi, che ha saltato per infortunio gli ultimi 65′ di Lazio-Verona e la trasferta di Benevento; nella circostanza la compagine capitolina ha perso 5 punti. Sicuramente out anche il solito Lulic. Dovrebbe invece rientrare tra i convocati Vedat Muriqi, a seguito di un’abbondante settimana di lavoro differenziato.