Lazio Napoli, i precedenti tra Gattuso e Inzaghi: bilancio in favore di Rino

Lazio Napoli, i precedenti tra Rino Gattuso e Simone Inzaghi: il bilancio pende a favore del tecnico dei partenopei. I numeri

La sfida contro il Napoli sarà un vero spartiacque per la stagione della Lazio, obbligata a rialzare la testa dopo gli ultimi risultati deludenti. All’Olimpico si sfideranno Inzaghi e Gattuso, due dei tecnici più bravi sul panorama italiano.

Sono dieci le sfide tra i due allenatori con bilancio a favore di Rino. Due vittorie per Inzaghi, tre i pareggi e 5 vittorie di Ringhio tra cui due eliminazioni dalla Coppa Italia e l’ultima giornata dello scorso anno quando tolse alla Lazio la soddisfazione del terzo posto. Per cinque volte su 10 precedenti, la Lazio non ha trovato la via del gol contro Gattuso. Chissà se Immobile riuscirà a sfatare questo tabù.