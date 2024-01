Lazio-Napoli, dove vedere la partita in diretta tv e streaming. I dettagli

La Lazio si prepara a tuffarsi nuovamente in campionato. All’Olimpico arriva il Napoli di Walter Mazzari, tra nuovi acquisti, cessioni e defezioni tra infortunati e squalificati.

Il match, valido per la ventiduesima giornata di Serie A, è in programma per domenica 28 gennaio alle ore 18 e sarà trasmesso in esclusiva su Dazn. Potrà dunque, essere seguito in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale.