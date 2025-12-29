News
Lazio Napoli, su Dazn svelata la squadra di telecronisti scelta per raccontare il match
Lazio Napoli: su Dazn svelata la squadra di telecronisti che guiderà il racconto del match, tra analisi, commento tecnico
La Lazio inaugura il 2026 con una sfida di altissimo livello: domenica 4 gennaio all’Olimpico arriva il Napoli. In palio ci sono tre punti fondamentali per entrambe le squadre, con gli azzurri lanciati nella corsa scudetto e i biancocelesti intenzionati a ridurre ulteriormente la distanza dalla zona Europa.
Il calcio d’inizio è fissato per le 12:30, in un orario insolito ma ormai abituale per i big match della Serie A. L’attesa è alta, anche per il peso che questa partita potrebbe avere sulle ambizioni stagionali delle due formazioni.
La gara sarà trasmessa in diretta su Dazn. A raccontarla ci saranno Andrea Marinozzi alla telecronaca e Dario Marcolin al commento tecnico, una coppia ormai consolidata per le sfide di cartello del campionato.
LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello
News
Simonelli parla chiaro: ecco le dichiarazioni del presidente della Lega Serie A sui temi del calcio italiano
Simonelli rompe gli indugi: le parole del presidente della Lega Serie A sui nodi centrali del calcio italiano Intervenuto questa...
Lazio Napoli, su Dazn svelata la squadra di telecronisti scelta per raccontare il match
Lazio Napoli: su Dazn svelata la squadra di telecronisti che guiderà il racconto del match, tra analisi, commento tecnico La...
La Lazio contro Simonelli? Malumore interno dopo le parole del presidente della Lega, i dettagli
Caso arbitrale, la Lazio risponde a Simonelli: emergono segnali di irritazione per le sue parole. I dettagli La Lazio ha...
Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.