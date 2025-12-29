 Lazio Napoli, su Dazn svelata la squadra di telecronisti scelta per raccontare il match
Lazio Napoli, su Dazn svelata la squadra di telecronisti scelta per raccontare il match

43 minuti ago

Lazio Napoli: su Dazn svelata la squadra di telecronisti che guiderà il racconto del match, tra analisi, commento tecnico

La Lazio inaugura il 2026 con una sfida di altissimo livello: domenica 4 gennaio all’Olimpico arriva il Napoli. In palio ci sono tre punti fondamentali per entrambe le squadre, con gli azzurri lanciati nella corsa scudetto e i biancocelesti intenzionati a ridurre ulteriormente la distanza dalla zona Europa.

Il calcio d’inizio è fissato per le 12:30, in un orario insolito ma ormai abituale per i big match della Serie A. L’attesa è alta, anche per il peso che questa partita potrebbe avere sulle ambizioni stagionali delle due formazioni.

La gara sarà trasmessa in diretta su Dazn. A raccontarla ci saranno Andrea Marinozzi alla telecronaca e Dario Marcolin al commento tecnico, una coppia ormai consolidata per le sfide di cartello del campionato.

