Lazio-Napoli, le probabili formazioni della sfida di Coppa Italia: le possibili scelte di Baroni e Conte

Lazio-Napoli, alla vigilia della sfida di Coppa Italia ecco quali potrebbero essere le probabili scelte dei due allenatori

Finalmente ci siamo l’attesa è finita, domani torna in campo la Lazio per la sfida di Coppa Italia contro il Napoli e sarà il primo incrocio delle due compagini, visto che anche domenica si riaffronteranno anche in campionato. Queste alla vigilia sono le probabili formazioni

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Patric, Gigot, Hysaj; Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Noslin. A disp.: Provedel, Furlanetto, Bordon, Gila, Romagnoli, Basic, Guendouzi, Akpa Akpro, Isaksen, Castrovilli, Gonzalez, Castellanos. All.: Baroni.

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rafa Marin, Buongiorno, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour, McTominay; Ngonge, Simeone, Neres. All.: Conte.