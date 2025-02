Lazio Napoli, Conte striglia la squadra: cancellata la doppia seduta odierna, ecco cosa ha fatto

Lazio Napoli, Conte chiama a rapporto la squadra: bisogna evitare gli errori commessi con l’Udinese! Annullata la doppia seduta e al suo posto…

Antonio Conte richiama a se la squadra dopo il pareggio del Napoli contro l’Udinese e in vista della partita contro la Lazio. Come riportato da Sky Sport, il tecnico dei partenopei ha annullato la doppia seduta in programma oggi.

Al suo posto una lunga sessione video per analizzare nei dettagli la partita di ieri con i friulani: evidenziare cosa non ha funzionato, in particolare gli errori in disimpegno della difesa in occasione del pareggio di Ekkelenkamp per correggerlo in vista della partita di sabato all’Olimpico.