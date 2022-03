Lazio Napoli, Carnevale: «Partita divertente tra due grandi squadre»

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex attaccante Carnevale ha parlato del match tra Lazio e Napoli

Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato della partita di domenica scorsa tra la Lazio e gli azzurri.

LE PAROLE – «Domenica sera da amante del calcio ho applaudito Fabian Ruiz per una giocata sopraffina. La palla sembra uscire ma poi si infila all’angolino, mi chiedo ancora come abbia fatto a regalargli una traiettoria simile. E’ stata una partita divertente tra due grandi squadre. Molto bene la Lazio per un tempo e forse più: ha creato occasioni e giocato un buon calcio, sprecato e messo in difficoltà persino Koulibaly. Poi alla fine è uscito fuori il Napoli che ha voluto vincere il match: basti pensare alla reazione feroce al gol di Pedro. Preso il pari gli azzurri si sono riversati subito in attacco perché sentivano di poter sprecare un’altra occasione preziosa».