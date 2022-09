Lazio Napoli, Behrami: «Mi aspettavo di più da Luis Alberto, era la scelta della serata»

Il doppio ex di Lazio e Napoli Behrami ha analizzato la prestazione dei biancocelesti contro gli azzurri

Valon Behrami, doppio ex di Lazio e Napoli, ai microfoni di DAZN ha analizzato la prestazione dei biancocelesti contro gli azzurri.

LE PAROLE – «Da Luis Alberto mi aspettavo qualcosa di più. Era la scelta importante della serata, pensavo potesse dare qualcosa in più. Ha vinto il ballottaggio con Vecino e mi aspettavo la sua qualità. Nuovi acquisti della Lazio? Ci sono giocatori che sono bravi come Marcos Antonio, ma se non trova minuti è normale che poi siamo qui a dire che la Lazio ha una rosa corta. La rosa c’è, non come le altre, ma i giocatori vanno usati».