Lazio Napoli, ballottaggio in attacco: Pedro e Felipe? Sarri deve decidere

Contro il Napoli, l’allenatore della Lazio Sarri è indeciso su chi schierare tra Pedro e Felipe Anderson

Ballottaggio aperto in casa Lazio per quanto riguarda l’esterno destro d’attacco. Maurizio Sarri, come riportato dal Corriere dello Sport, pensa a chi schierare tra Pedro e Felipe Anderson.

Lo spagnolo non è al meglio e già contro il Porto aveva stretto i denti. Possibile, quindi, che dal 1′ contro il Napoli giochi il brasiliano che ha ritrovato anche il gol nell’ultima partita di campionato contro l’Udinese.