Lazio, My Smart Courier Official Partner biancoceleste per la seconda stagione. L’azienda vuole rafforzare sempre di più il legame con la società

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica la collaborazione con My Smart Courier per la seconda stagione. Di seguito i dettagli:

COMUNICATO– «MySmartCourier, azienda leader nel settore della logistica e delle spedizioni, vuole rafforzare sempre di più la sua presenza nel mondo del calcio e il legame con la S.S. Lazio offrendo promozioni esclusive ai veri sostenitori biancocelesti. Nelle prossime settimane, MySmartCourier riserverà una sorpresa agli utenti iscritti alla newsletter e a tutti i tifosi che sosterranno dal vivo la S.S. Lazio: un’offerta esclusiva per la loro prima spedizione, grazie ad un buono sconto riservato solo per loro. La promozione è un ulteriore segnale della vicinanza di MySmartCourier al mondo dello sport e della passione per la S.S. Lazio, che rappresenta per l’azienda un partner di grande valore e un punto di riferimento nel settore calcistico. MySmartCourier invita tutti i tifosi della S.S. Lazio a cogliere l’opportunità della promozione esclusiva, per scoprire la qualità dei servizi offerti e l’attenzione costante ai dettagli che contraddistingue l’azienda. La collaborazione tra MySmartCourier e la S.S. Lazio ha avuto inizio la scorsa stagione e questa iniziativa è dedicata per tutti coloro che amano il calcio e vogliono affidarsi a un servizio di spedizione affidabile ed efficiente»