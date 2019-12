Lazio, Mutti: «Biancocelesti motivati al massimo per la sfida contro la Juventus»

Lazio, Bortolo Mutti analizza il percorso della squadra di Inzaghi e della sfida di stasera contro i bianconeri ai microfoni di Radio Sportiva

A poche ore dal fischio d’inizio di Lazio-Juventus, sono tante le osservazioni da fare intorno all’importanza della partita di stasera. Dopo il pareggio a reti inviolate tra Inter e Roma, sono aumentate le possibilità per la Lazio di consolidare il posto in alto della classifica. Queste le parole dell’allenatore Bortolo Mutti a Radio Sportiva sulla squadra di Inzaghi:

«Il pareggio fra Inter e Roma è giusto, le difese hanno fatto meglio degli attacchi. Per l’Inter il rammarico è aver perso la possibilità di andare a quattro punti dalla Juventus. I biancocelesti sono in grande condizione, motivati e con l’ambizione di porsi come possibili candidati allo scudetto. Per i bianconeri non sarà facile».

