Lazio, museo biancoceleste a Latina: i dettagli

Museo con i cimeli storici della Lazio in quel di Latina: ecco tutti i dettagli sull’evento e sull’iniziativa

Il tutto avverà in n via Aspromonte 52, dove verrà inaugurato il museo dedicato alla Prima Squadra della Capitale. Il via ci sarà il 18 novembre alle ore 18.30, con la presenza di Cristiano Sandri e Gabriele Paparelli.