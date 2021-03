Lazio, Muriqi a caccia di riscatto: il centravanti potrebbe partire titolare

Il centravanti kosovaro Vedat Muriqi potrebbe partire titolare nella sfida tra Lazio e Bayern Monaco di Champions League

Una partita emozionante, nonostante l’esito per la qualificazione sembra ormai già scritto. La Lazio, tra poco meno di due ore, affronterà all’Allianz Arena il Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League: la gara di andata si è conclusa 4-1 per i bavaresi, che hanno messo in ghiaccio il passaggio ai quarti.

Tuttavia, la squadra allenata da Simone Inzaghi se la giocherà al meglio fino alla fine. Questo match, poi, potrebbe essere una grandissima occasione di riscatto per un giocatore che, fino ad ora, ha mostrato più ombre che luci. Stiamo parlando di Vedat Muriqi, l’acquisto più oneroso dell’ultimo mercato estivo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il centravanti kosovaro potrebbe partire dal primo minuto nella sfida ai campioni del Mondo e cercherà anche lui di fare del suo meglio per ripartire nella sua avventura alla Lazio.