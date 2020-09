Lazio, Muriqi finalmente in biancoceleste: «Grazie per il mio trasferimento»

Vedat Muriqi è un giocatore della Lazio. La firma è stata apposta, le visite mediche fatte e l’ufficialità diramata: i ringraziamenti del giocatore

La tensione e la frustrazione per una trattativa senza apparente via di soluzione sono state sciolte in un grande sorriso. Adesso è ufficiale: Muriqi è un giocatore della Lazio. L’attaccante kosovaro ha voluto fortemente il club capitolino ed ora che tutto si è, finalmente, concretizzato non può che ringraziare gli intermediari. Ecco il suo messaggio nelle stories Instagram:

«Ringrazio il mio caro avvocato Ercan Sevdimbaş e il mio manager Haluk Canatar che hanno lavorato giorno e notte al mio trasferimento. Grazie a Shkumbin Qormemeti e Valerio Giuffrida per il loro impegno per la parte italiana del mio trasferimento».