Lazio, Muriqi insidia Correa e Caicedo per un posto con la Sampdoria

Lazio, Vedat Muriqi ieri ha svolto il primo allenamento con la squadra e spera in una chance sabato 17 ottobre.

Una doppietta nel primo allenamento. Vedat Muriqi, attaccante 27enne arrivato dal Fenerbahçe, si presenta così a Formello. Avrebbe dovuto rispondere alla convocazione del Kosovo. L’altro ieri, invece, il dietrofront. La sosta del campionato per gli impegni della Nazionale sarà utile per ritrovare la forma migliore e provare a candidarsi per un posto in attacco contro la Sampdoria, sfida in programma sabato 17 ottobre a Marassi. Caicedo e Correa, complice la squalifica di Immobile, sono i favoriti per partire dall’inizio, Prima seduta positiva anche per Andreas Pereira. Il 26enne belga naturalizzato brasiliano, arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Manchester United, si è messo in mostra con un gol al Training Center biancoceleste. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.