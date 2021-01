Lazio, multa in arrivo per Pereira? Le ultime dopo il gesto del brasiliano

In casa Lazio c’è un piccolo caso Andreas Pereira: secondo gazzetta.it potrebbe arrivare una multa al giocatore

Scoppia il caso Andreas Pereira in casa Lazio? Il giocatore brasiliano, arrivato in prestito dal Manchester United la scorsa estate, ha avuto fin qui pochissimo spazio, con appena 342 minuti giocati, tra campionato e Champions. Solo 2 le gare disputate da titolare (entrambe in campionato).

Un malcontento da parte del giocatore che è esploso ieri sul finire del match con la Fiorentina. Pereira pensava di partire titolare (lo sarebbe stato se Immobile non ce l’avesse fatta a recuperare), poi sperava di essere utilizzato a partita in corso. Inzaghi lo ha fatto riscaldare, ma ha effettuato altre scelte. Così, dopo l’ultimo cambio (è entrato Muriqi per Immobile), l’ex United ha lasciato la panchina ed è rientrato polemicamente negli spogliatoi. Secondo gazzetta.it la società sta pensando di multarlo.