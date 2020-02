Lazio, Mughini si esalta: «Mamma mia che squadra!»

Lazio, grande prova di forza a Marassi: battuto il Genoa 2-3. Giampiero Mughini si complimenta con giocatori, staff e dirigenza

La vittoria di Marassi è stata l’ennesima dimostrazione che questa Lazio è una squadra forte, determinata e senza alcun intenzione di mollare. I tifosi biancocelesti non hanno più parole per questa straordinaria stagione e non vogliono assolutamente smettere di sognare. Il bel gioco della squadra di Inzaghi è sotto gli occhi di tutti. Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, Giampiero Mughini, nonostante sia un tifoso juventino, non può non elogiare i biancocelesti :

«Il calcio quando è bello è veramente bello»- scrive Mughini – «E che la Lazio giochi il miglior calcio del torneo italiano 2019-2020 non v’è il minimo dubbio». Complimenti a giocatori, staff e dirigenza, con un occhio doveroso sulla corsa scudetto: «Da juventino dico che se la Lazio acciuffasse lo scudetto sarebbe una data straordinaria del calcio italiano. Mamma mia che squadra. Scendono giù in 5 o 6 e ciascuno di loro accarezza la palla a meraviglia e sa a puntino che cosa deve fare e quale dei suoi compagni mettere in moto. Una sinfonia».