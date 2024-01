Lazio, le mosse in vista dell’Atalanta: ecco cosa ha in mente Sarri. Le ultime

Giorno di riposo, Sarri chiamerà tutti intorno a lui domani. Il tecnico ha concesso un giorno di riposo alla Lazio per poi ripartire domani con una doppia sgambata. Come riporta il Corriere dello Sport, a seguire, un allenamento pomeridiano al giorno fino alla rifinitura di sabato.

Zaccagni e Patric sono ancora in forte dubbio e da monitorare. Ieri Maurizio Sarri era presente a Coverciano per la cerimonia della Panchina d’Oro, per questo era assente alla seduta di scarico. L’Atalanta è nel mirino.