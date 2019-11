Ravel Morrison è un fantasma anche nello Sheffield United: ipotesi prestito per gennaio

Ravel Morrison è sparito dai radar dello Sheffield United. Il talento inglese, dopo l’esperienza negativa tra le fila della Lazio, è tornato in Inghilterra precisamente nella società del South Yorkshire. Ma anche in ritorno non è stato dei più positivi. La colpa? Un carattere particolare e la poca voglia di allenarsi.

POSSIBILE PRESTITO – Quest’anno lo Sheffield United ha voluto credere in lui, ma senza fortuna: una sola apparizione contro il Leicester in Premier League durata 12’. Due in EFL Cup contro Blackburn e Sunderland (180’ totali). Non è quello che si aspettava la società guidata da Chris Wilder, anche perché è sparito dai radar: mai più convocato da settembre in poi. Un classico per lui. Come riporta Il Corriere dello Sport, i media inglesi parlano di cessione in prestito già a gennaio, con alcune squadre della Championship pronte a scommetterci di nuovo.