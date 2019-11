Vincenzo Morabito ha parlato della situazione delle due squadre romane

Vincenzo Morabito, nota agente FIFA, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per esprimersi sulla situazione delle due romane.

PARLA MORABITO – «Si parla della questione Florenzi per gennaio, ma bisogna capire quali siano i reali margini di manovra in Serie A. La Roma ha avuto tanti infortunati prima di cederlo servirà anche capire se andrà avanti in Europa League, mentre sappiamo che per la Lazio il cammino europeo è praticamente agli sgoccioli. Nonostante questo, credo che i biancocelesti debbano visionare qualche innesto per la difesa».