Lotito carica la Lazio: cosa ha fatto il patron prima del Monza

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha voluto caricare ieri la squadra a Formello in vista della sfida di questa sera col Monza

La gara di questa sera contro il Monza rappresenta una snodo cruciale per la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti hanno collezionato solo una vittoria nelle prime 4 giornate di campionato e devono dunque tornare a muovere la classifica.

A tal proposito, come svelato da Il Messaggero, Claudio Lotito ha voluto caricare ieri sera la squadra a cena in quel di Formello: il patron non vuole altri passi falsi ed è convinto che la svolta sia arrivata col gol di Provedel in Champions League.