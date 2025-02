Lazio Monza, Mimun: «Hanno un piede già in B, ma la concentrazione deve rimanere al massimo: alle nostre spalle...»

Lazio Monza, le parole di Clemente Mimun sulla sfida di questo pomeriggio contro i brianzoli: «La concentrazione deve essere al massimo»

Clemente Mimun sul Messaggero ha parlato della sfida di questo pomeriggio Lazio Monza: di seguito le sue parole.

PAROLE – «Contro il Cagliari, squadra tosta, con buoni giocatori e con un bravo mister, abbiamo portato a casa tre punti preziosissimi e per niente scontati. È stata una buona prova di squadra, in cui, una tantum, Isaksen è stato tra i migliori. Ha i mezzi tecnici, ma deve lavorare su carattere e grinta. Baroni lo aiuterà. E poi hanno brillato i soliti: da Zaccagni a Rovella, da Guendouzi a Castellanos. Senza contare i subentrati, a cominciare da Pedro. Non che non si sia sofferto, ma ancora una volta la reazione c’è stata ed è stata molto efficace. Si dirà che la squadra manca di continuità. Vero, ma è sempre in emergenza tra infortunati, lungo degenti e, non di rado, squalificati. In queste condizioni mantenere, per ora, la quarta posizione, sia pure in coabitazione con i viola, sa di miracoloso. E io continuo a pensare, anche alla luce dei rinforzi di Milan, Juve, Fiorentina, ma non solo, che alla fine, se tutto andrà bene, potremo collocarci in zona Europa League. Sarò pessimista, ma è la prospettiva che mi sembra possibile. So che Baroni e la squadra lavorano per obiettivi più ambiziosi. Credo anche che se il team continuerà a lavorare sodo e a seguire diligentemente le sagge indicazioni del mister potrà anche stupirci. Intanto oggi col Monza, con un piede e mezzo in serie B, bisognerà mantenere alta la concentrazione e puntare diritto ai tre punti. La nostra storia, anche recente, dimostra che bisogna diffidare delle squadre con l’acqua alla gola. D’ora in poi ogni partita sarà determinante. Incontreremo squadre di vertice, che non possono fare passi falsi e team a caccia della salvezza, che non molleranno di un millimetro. Non conosco le cause che hanno portato all’esclusione di Pellegrini, che in questa situazione avrebbe potuto essere utile, ma voglio esprimere il mio apprezzamento ad Hysaj, ammirevole per impegno. Purtroppo si è infortunato, speriamo torni presto a disposizione e che la società lo rinnovi per un altro anno. Se lo meriterebbe».